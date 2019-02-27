Северная Осетия намерена получить госфинансирование на утилизацию отходов с "Электроцинка"

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии готовят проект по утилизации клинкера - накопленных токсичных отходов с завода "Электроцинк" во Владикавказе, который решено законсервировать после крупного пожара, произошедшего осенью прошлого года, они намерены принять участие в федеральной программе по ликвидации накопленного экологического ущерба. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Клинкер - твердый спеченный остаток горных пород и металлов, в том числе и тяжелых, оказывающих негативное влияние на окружающую среду. На территории Владикавказа накоплено около 3,5 млн т таких отходов.

"Утилизация накопленного отвального клинкера - серьезная проблема, которую еще предстоит решать. Еще до пожара и остановки предприятия мы продумывали действия в этом направлении. Прорабатываем проект, проектно-сметную документацию для участия в федеральном проекте по рекультивации нанесенного экологического ущерба", - сказал Битаров.

Он добавил, что власти региона также будут обсуждать дальнейшую судьбу отходов, находящихся непосредственно на территории "Электроцинка", с собственником предприятия - Уральской горно-металлургической компанией (УГМК).

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - более 1,8 тыс. человек.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.

Власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке пострадавшего от огня завода.

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