Битаров: на базе "Электроцинка" в Северной Осетии можно открыть экологичное производство

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Безопасное для экологии производство возможно организовать на базе завода "Электроцинк" во Владикавказе, который решено законсервировать после пожара в октябре прошлого года. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Республики Северная Осетия - Алания Вячеслав Битаров.

"Инфраструктура там [на месте сгоревшего завода] имеется, поэтому возможно организовать безопасное для экологии производство", - сказал Битаров.

Он отметил, что намерен обратиться к руководству Уральской горно-металлургической компании (УГМК, собственник завода "Электроцинк") с предложением перепрофилировать предприятие. "Это [перепрофилирование] был бы идеальный вариант", - считает глава региона.

По словам Битарова, сейчас территория завода полностью очищается от сырья. "Все это вывозится с "Электроцинка" согласно протоколу. После того, как все будет очищено, оборудование законсервируют. Останется часть сотрудников, которые будут следить за площадкой, за оборудованием и прочим", - добавил он.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. 8 т серной кислоты, а также 307 т кадмия. Среднее число сотрудников на 2017 год - более 1,8 тыс. человек.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса.

После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября 2018 года принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод. Власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке пострадавшего от огня завода.

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