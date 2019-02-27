Власти Северной Осетии рассчитывают трудоустроить работников "Электроцинка" в республике

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты завода "Электроцинк" во Владикавказе, где в октябре прошлого года произошел пожар, могут быть трудоустроены за пределами Северной Осетии, однако власти региона хотят сохранить кадры в республике. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава Северной Осетии Вячеслав Битаров.

Ранее сообщалось, что число людей, которые могут потерять работу из-за закрытия завода (около 1,8 тыс. человек), более чем вчетверо превышает количество вакансий в регионе по рабочим специальностям.

"Во время моей встречи с руководством УГМК (Уральская горно-металлургическая компания, собственника завода "Электроцинк") было заявлено, что высвобождающимся работникам "Электроцинка" предложат трудоустройство на других предприятиях холдинга. Это опытные кадры, которые востребованы, в том числе, за пределами Северной Осетии. Но хотелось бы сохранить эти кадры в республике, чтобы люди не уезжали", - сказал Битаров.

По слова главы региона, он неоднократно обращался к бизнес-сообществу Северной Осетии с предложением помочь в разрешение вопроса трудоустройства работников завода.

"Некоторые предприниматели уже откликнулись и готовы предоставить рабочие места. Есть и другая часть предпринимателей, которая ранее активно эксплуатировала тему о необходимости закрытия "Электроцинка", использовала ее в своих политических целях. Многие из них владеют большим бизнесом, у них есть возможность сейчас доказать свой патриотизм. Надеюсь, с их стороны также поступят предложения по трудоустройству этих граждан и увеличению выплат в республиканский бюджет", - отметил Битаров.

О заводе

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября 2018 года принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод. Власти Северной Осетии и руководство УГМК предварительно договорились о консервации и полной остановке пострадавшего от огня завода.