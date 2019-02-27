Минэнерго ожидает более 1 трлн рублей инвестиций в энергетическое машиностроение России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Минэнерго рассчитывает на привлечение более 1 трлн рублей в энергетическое машиностроение России в рамках программы модернизации теплоэлектростанций. Такую оценку озвучил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей Текслер на пресс-конференции в ТАСС.

"Из 1,9 трлн инвестиций мы рассчитываем, что заказ для нашей машиностроительной отрасли, энергомаша, превысит 1 трлн руб <...> Эту программу ожидают коллеги из Минпромторга - это серьезный инвестиционный ресурс", - сказал чиновник.

Ранее сообщалось, что программа модернизации рассчитана на 10 лет - с 2022 года по 2031 год. Она позволит привлечь 1,9 трлн рублей частных инвестиций и модернизировать до 41 ГВт (около 25% всей тепловой генерации) в Единой энергетической системе России. Первый отбор проектов пройдет в марте 2019 года.