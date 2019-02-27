Путин поручил внести изменения в законодательство о социальных доплатах к пенсии

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство должно внести изменения в законодательство, обеспечивающие перерасчет социальной доплаты к пенсии, к 10 апреля 2019 года. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин по реализации его послания Федеральному собранию, сообщается на сайте Кремля в среду.

"Правительству Российской Федерации обеспечить: а) внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих: определение постоянно действующего порядка материального обеспечения пенсионеров, в соответствии с которым размер социальной доплаты к пенсии, установленной Федеральным законом "О государственной социальной помощи", не будет уменьшаться даже в случае, если при индексации (корректировке) пенсии и ежемесячной денежной выплаты доход пенсионера превысил прожиточный минимум; перерасчет с 1 января 2019 года социальной доплаты к пенсии на основании указанного порядка материального обеспечения пенсионеров и выплату им недополученных сумм. Срок - 10 апреля 2019 года", - говорится в сообщении.