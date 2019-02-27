Бесплатный Wi-Fi к концу 2019 года появится на 218 российских вокзалах

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Услуга бесплатного беспроводного доступа в интернет в текущем году появится еще на 82 российских вокзалах. Таким образом, к концу года единой сетью Wi-Fi оборудуют 218 вокзалов России, сообщается в пресс-релизе Российских железных дорог.

"В текущем году для повышения комфорта и сервиса участников и гостей XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске, работы по предоставлению бесплатного доступа в Интернет уже были завершены на вокзалах Енисей и Злобино. До конца года бесплатный доступ в Интернет появится и на вокзалах других субъектов РФ (Республика Удмуртия, Республика Татарстан, а также в Московской, Псковской, Ивановской, Нижегородской, Ростовской, Владимирской, Челябинской, Свердловской, Новосибирской, Амурской областях и др.)", - отмечается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что для использования услуги бесплатного подключения к Wi-Fi, пассажиру необходимо пройти единовременную авторизацию, после чего подключение на любом вокзале России, подключенном к единой сети, будет совершаться автоматически.

РЖД реализует проект по предоставлению бесплатного Wi-Fi на железнодорожных вокзалах совместно с компанией "Транстелеком". В 2018 году к интернету подключились 6,6 млн раз, что на 20% превышает показатель 2017 года. Пик подключений наблюдался в городах - участниках чемпионата мира FIFA-2018 в России - тогда пассажиры подключались к бесплатному Wi-Fi около 425 тысяч раз, что на 80% больше, чем в среднем за месяц.