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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил кабмину внести поправки для перехода на риск-ориентированный подход

Срок выполнения поручения - 30 июня

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня внести в законодательство поправки, обеспечивающие переход на риск-ориентированный подход. Соответствующее указание дано в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию.

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"Правительству РФ при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля, и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах", - говорится в тексте поручения.

Назначенный ответственным премьер-министр Дмитрий Медведев должен будет представить первый доклад до 30 июня 2019 года и затем отчитываться один раз в квартал.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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