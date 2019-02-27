Путин поручил кабмину внести поправки для перехода на риск-ориентированный подход

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил до 30 июня внести в законодательство поправки, обеспечивающие переход на риск-ориентированный подход. Соответствующее указание дано в перечне поручений по реализации послания Федеральному собранию.

"Правительству РФ при участии ведущих деловых объединений предпринимателей обеспечить внесение в законодательство Российской Федерации изменений, предусматривающих отмену с 1 января 2021 года всех нормативных правовых актов, устанавливающих требования, соблюдение которых подлежит проверке при осуществлении государственного контроля, и введение в действие новых норм, содержащих актуализированные требования, разработанные с учетом риск-ориентированного подхода и современного уровня технологического развития в соответствующих сферах", - говорится в тексте поручения.

Назначенный ответственным премьер-министр Дмитрий Медведев должен будет представить первый доклад до 30 июня 2019 года и затем отчитываться один раз в квартал.