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Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019

Путин поручил создать цифровую платформу для обращений бизнеса на давление

Срок выполнения этого поручения - 15 декабря

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря 2019 года создать в пилотном режиме цифровую платформу для приема обращений предпринимателей на давление со стороны правоохранительных органов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

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"Обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Срок - 15 декабря 2019 года", - говорится в поручении, которое адресовано правительству РФ. Эта работа должна быть сделана при участии Агентства стратегических инициатив и ведущих объединений предпринимателей, отмечается в документе.

В свою очередь, МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ Путин поручил уже к 1 октября издать акты о порядке рассмотрения соответствующих жалоб предпринимателей.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПослание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
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