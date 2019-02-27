Путин поручил создать цифровую платформу для обращений бизнеса на давление

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил к 15 декабря 2019 года создать в пилотном режиме цифровую платформу для приема обращений предпринимателей на давление со стороны правоохранительных органов. Соответствующий пункт содержится в опубликованном в среду на сайте Кремля перечне поручений главы государства по итогам послания президента Федеральному собранию.

"Обеспечить создание и внедрение в пилотном режиме цифровой платформы для приема обращений субъектов предпринимательской деятельности в связи с оказанием на них давления со стороны правоохранительных органов. Срок - 15 декабря 2019 года", - говорится в поручении, которое адресовано правительству РФ. Эта работа должна быть сделана при участии Агентства стратегических инициатив и ведущих объединений предпринимателей, отмечается в документе.

В свою очередь, МВД, ФСБ, Генпрокуратуре и Следственному комитету РФ Путин поручил уже к 1 октября издать акты о порядке рассмотрения соответствующих жалоб предпринимателей.