Вторую очередь тепличного комплекса площадью 10 га открыли в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Вторая очередь тепличного комплекса "Агромир" площадью 10 га введена в среду в поселке Ленинкент в Махачкале, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.

"Конечным результатом станет появление современного высокотехнологичного тепличного комплекса по выращиванию овощей защищенного грунта площадью 10 га, в том числе 1 га - теплица-рассадник. Инициатор проекта - компания "Агромир", - говорится в сообщении.

В рамках первого этапа реализации проекта введен в эксплуатацию в 2014 году тепличный комплекс на площади 4 га. Следующим шагом стало строительство тепличного комплекса на площади 6 га. Строительство на площади 5 га завершено к декабрю 2018 года, высажена рассада. Основными видами выпускаемой продукции являются томаты и огурцы, мощность производства - 3 тыс. т в год.

"Благодаря реализации проекта стало возможным создание порядка 150 дополнительных рабочих мест, 105 из них - высокопроизводительные. Также будут обеспечены налоговые поступления в консолидированный бюджет Дагестана и во внебюджетные фонды в общей сумме 11 млн рублей в год. За счет республиканского бюджета к инвестиционной площадке подведены линия электроснабжения протяженностью 1,5 км и газопровод - 2,8 км", - говорится в сообщении.

Глава республики Владимир Васильев на открытии теплицы отметил, что Дагестан "имеет потенциал развития тепличного производства". "Убедившись в том, что здесь используются современные подходы, которые позволяют получить качественную продукцию, Владимир Васильев положительно оценил деятельность предприятия", - сообщила пресс-служба.

По данным пресс-службы, в текущем году запланировано строительство рассадника площадью 1 га, что позволит "обеспечить собственную потребность предприятия в рассаде".

Круглогодичное выращивание овощей

"Тепличный комплекс оснащен оборудованием турецкой компании TEKNOSER AS - лидера по строительству тепличных комплексов в Турции. Здесь внедряются самые передовые технологии по выращиванию овощей, применяемые в таких странах, как Голландия, Израиль Турция, Испания", - заключили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что тепличный комплекс "Агромир" создается для круглогодичного выращивания томатов и других овощных культур. Он позволит снизить зависимость внутреннего рынка от импортного посадочного материала, а также будет стимулировать развитие овощеводства открытого грунта. Инвестпроект по строительству тепличного комплекса был включен в региональную подпрограмму госпрограммы РФ "Развитие Северо-Кавказского федерального округа" до 2025 года и получал поддержку из федерального бюджета для реализации в 2017-2018 годах.