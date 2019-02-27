Налоговый режим для самозанятых может быть введен в ряде других регионов уже осенью

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Специальный налоговый режим для самозанятых, действующий в настоящее время в Москве, Московской и Калужских областях и Татарстане, может быть распространен на другие регионы страны уже осенью. Об этом сообщил глава ФНС Михаил Мишустин, выступая в Совете Федерации РФ.

"Я считаю, что в осеннюю сессию можно распространить эту возможность, если регионы этого захотят, и на другие регионы", - сказал он.

"Все предложения, которые поступают от людей, которые стали добровольцами и участвуют в этом эксперименте, мы прорабатываем. Мы уже сделали 75 изменений за месяц в продукте", - заметил Мишустин.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать с 1 января 2019 года на территории четырех субъектов РФ - Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение, разработанное Федеральной налоговой службой, регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится.

В новость были внесены изменения (12:22 мск) - добавлены подробности после второго абзаца