Минск запросил у Москвы кредит на $600 млн

МИНСК, 27 февраля. /ТАСС/. Белоруссия обратилась к России с предложением о предоставлении республике государственного кредита на $600 млн для рефинансирования в нынешнем году долговых обязательств перед РФ. Об этом заявил в среду министр финансов Белоруссии Максим Ермолович, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы взаимодействуем с нашими коллегами из Российской Федерации по отработке проекта кредитного соглашения, но решения правительства Российской Федерации по поводу предоставления этого кредита не принято", - отметил глава минфина Белоруссии.

Ермолович напомнил, что речь в договоренностях двух стран "шла о рефинансировании всей суммы платежей по кредитам правительства Российской Федерации в 2019 году". "Объем этих платежей составляет $600 млн", - уточнил министр. По его информации, "средства на предоставление этого кредита предусматривались в федеральном законе о бюджете на 2019 год".

"Что касается наших стандартных механизмов взаимодействия по отработке кредитного соглашения, то здесь все отработано, проект решения подготовлен", - сказал Ермолович. "Требуется только принятие окончательного решения на уровне правительства Российской Федерации", - отметил глава минфина Белоруссии.

В новость были внесены изменения (12:54 мск) - добавлены высказывания министра после второго абзаца