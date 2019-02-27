МРСК Волги намерена запустить в 2022 году первую цифровую подстанцию в "Оренбургэнерго"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. МРСК Волги (входит в "Россети") планирует в 2022 году запустить первую цифровую подстанцию в "Оренбургэнерго", сообщил заместитель директора - главный инженер "Оренбургэнерго" Михаил Кузьмин.

"Первой цифровой подстанцией в "Оренбургэнерго" станет ПС 110/10/6 кВ "Юго-Восточная". В этом году мы завершаем научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно- изыскательские работы. В 2022 году планируется ввод энергообъекта в опытно-промышленную эксплуатацию", - сказал Кузьмин, слова которого приводятся в сообщении МРСК Волги.

Он отметил, что управление сетевым комплексом в цифровом формате включает онлайн-мониторинг, самодиагностику, аккумулирование информации о функционировании оборудования, анализ полученных данных и на его основе формирование прогнозных моделей эксплуатации, технического обслуживания и ремонтов. Цифровая трансформация подразумевает автоматизацию распределительных сетей 6-10 кВ с созданием цифровых РЭС. Для снижения потерь и использования данных в расчетно-аналитических функциях уже внедряется интеллектуальный учет электрической энергии.

По расчетам энергетиков, которые привел Кузьмин, период окупаемости цифровых технологий составляет 5-10 лет. Электросетевые компании ожидают существенное сокращение издержек на текущую эксплуатацию оборудования, а также повышение параметров качества и надежности энергоснабжения.

"Эффект от цифровой трансформации потребители увидят в сдерживании роста тарифов, снижении стоимости и времени технологического присоединения к электрической сети, появлении новых потребительских сервисов. В масштабах государства цифровизация энергетической инфраструктуры станет основой для развития экономики и гарантией энергонезависимости", - говорится в сообщении МРСК Волги.

О компании

Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. Имущественный комплекс компании включает в себя 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.

21 декабря 2018 года совет директоров компании одобрил концепцию "Цифровая трансформация 2030".