"Одноклассники" и "ВКонтакте" запустят совместный курс по созданию мобильных игр

Соцсети "Одноклассники" и "ВКонтакте" вместе с образовательным порталом GeekBrains запускают курс по созданию мобильных HTML5-игр. Об этом сообщается в информационном блоге "Одноклассников".

"Курс будет полезен тем, кто хочет начать карьеру в игровой индустрии и также пригодится тем, кто хочет разрабатывать инди-игры, но пока не выбрал жанр или технологию" - говорится в сообщении компании.

В процессе годового обучения студенты смогут разместить свою игру на платформах соцсетей и начать зарабатывать деньги. Создатели лучших проектов получат бесплатное продвижение и доступ к мероприятиям для сообщества разработчиков игр, которые организуют Mail.ru Group, "Одноклассники" и "ВКонтакте".

По окончанию курса слушатели получат соответствующий сертификат.

В 2018 году выплаты "Одноклассников" разработчикам игр составили 3,2 млрд рублей, при этом месячная аудитория игровой платформы соцсети превысила 17 млн пользователей. В свою очередь, выплаты разработчикам игр "ВКонтакте" за 2018 год составили 2 млрд рублей, месячная аудитория игровой платформы "ВКонтакте" достигла 23 млн пользователей.