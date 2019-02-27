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В Подмосковье проверят проекты застройщиков на готовность перехода на эскроу-счета

С 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую, деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода жилья в эксплуатацию

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Министерство жилищной политики Московской области намерено совместно с банками к апрелю 2019 года проверить все проекты застройщиков на готовность к переходу на эскроу-счета. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы намерены до апреля завершить на территории Московской области работу по анализу банками проектов застройщиков в целях перехода на проектное финансирование с открытием счетов эскроу", - процитировали министра жилищной политики Московской области Инну Федотову в сообщении.

По ее словам, сейчас в Подмосковье работают 327 застройщиков. Из них 117 уже обратились в банки для оценки проектов в рамках перехода на эскроу-счета.

Как сообщалось, с 1 июля 2019 года застройщики лишатся возможности привлекать средства дольщиков напрямую. Деньги граждан будут храниться на счетах эскроу до момента ввода объекта в эксплуатацию, само строительство предполагается вести за счет банковских кредитов.

В конце 2018 года были одобрены поправки в законодательство о долевом строительстве, которые обязывают застройщиков перейти на работу по счетам эскроу с 1 июля даже по тем проектам, на которые уже получено разрешение на строительство. При этом для части проектов, соответствующих определенным критериям строительной готовности, сохранится возможность прямого привлечения средств дольщиков.

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