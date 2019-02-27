Уровень официальной безработицы в России в начале года достиг исторического минимума

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Уровень регистрируемой безработицы в России на 1 января 2019 года достиг исторического минимума, дойдя до отметки в 0,9%, что является самым низким показателем с 1991 года. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда РФ в среду со ссылкой на данные мониторинга и оценки качества и доступности госуслуг в области содействия занятости населения, проведенного по итогам деятельности региональных органов службы занятости в 2018 году.

Оценка данных позволяет сделать вывод об улучшении ситуации на рынке труда в целом по РФ в 2018 году по сравнению с 2017 годом.

"Уровень регистрируемой безработицы на 1 января 2019 года составил 0,9% от численности рабочей силы, снизившись на 0,1 п.п. по сравнению с показателем на 1 января 2018 года, что является историческим минимумом регистрируемой безработицы за историю наблюдений этого показателя с 1991 года", - отметили в пресс-службе.

Там добавили, что также существенно снизилось количество заявленных в течение года в центры занятости вакансий с оплатой труда ниже региональной величины прожиточного минимума трудоспособного населения - с 9,5% до 1,4%.