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Роспотребнадзор выявил превышение ледяной глазури почти в 20% импортной рыбной продукции

В ведомстве отметили, что этот показатель выше, чем среди отечественной продукции
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© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Почти 20% исследованной импортной рыбной продукции содержит избыточное количество ледяной глазури, этот показатель выше, чем в продукции российского производства. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора по итогам встречи руководителя службы Анны Поповой с представителями Рыбного союза.

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"Необходимо отметить, что среди рыбной продукции доля импорта, не соответствующего по содержанию глазури продукции, выше, чем среди отечественной. Почти 20% исследованной импортной рыбной продукции содержит избыточное количество глазури", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на встрече обсуждались вопросы обеспечения граждан рыбной продукцией, взаимодействие с Роспотребнадзором при контроле импортной рыбной продукции, также представителям Рыбного союза были даны разъяснения по правоприменению отдельных положений нормативных документов.

По результатам встречи достигнута договоренность о дальнейшем взаимодействии и заключении соответствующего соглашения, отметили в Роспотребнадзоре.

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