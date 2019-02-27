"Лукойл" выступает против отдельных решений по стимулированию добычи в Западной Сибири

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. "Лукойл" выступает за полноценное принятие закона об НДД для стимулирования разработки месторождений в Западной Сибири. Такое мнение высказал глава компании Вагит Алекперов в беседе с журналистами в среду.

"Конечно, в такую провинцию как Западная Сибирь вложены безумные деньги, 18 млрд [долларов] остаточных [инвестиций]. Под нее нельзя отдельные решения принимать, по отдельным месторождениям. Надо переходить на налог на добавленный доход (НДД), чтобы предсказуемо действовать долгие годы. Тогда эта провинция будет долго развиваться и давать отдачу", - сказал он.