Авиакомпания "Россия" изменит маршруты полетов из-за закрытия неба над Пакистаном

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия" (входит в группу "Аэрофлот") изменит маршруты полетов из-за закрытия воздушного пространства над Пакистаном. Это следует из сообщения компании. Ранее источник ТАСС сообщил, что авиакомпании РФ перенаправляют рейсы в обход Пакистана через Туркменистан и Иран.

"В связи с поступившей в авиакомпанию "Россия" информацией (телеграмма NOTAM) о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана и воздушной зоной Кабула до 02:59 мск 28.02.19 авиакомпания "Россия" вынуждена планировать маршруты облета указанной территории", - отмечается в сообщении.

Авиакомпания уточняет, что в связи с этим произошло увеличение протяженности ряда дальнемагистральных маршрутов, выполняемых авиакомпанией "Россия".

"Воздушные суда, следующие по трем из них вынуждены совершить промежуточные посадки для дополнительной заправки топливом", - говорится в сообщении авиакомпании.

Рейсы из Бангкока и Пхукета во Внуково (FV5872 и FV5876) для дозаправки приземлятся в аэропорту Шарджи (Объединенные Арабские Эмираты). Рейс из московского аэропорта Шереметьево в Бангкок (SU6275) совершил посадку на запасной аэродром по маршруту следования в аэропорту Ташкента, уточнили в авиакомпании.

Как сообщалось ранее, рейсы "России", вылетевшие в среду из Москвы в Бангкок и Пхукет (Таиланд), были вынуждены приземлиться в аэропорту Ташкента из-за пограничного инцидента между Индией и Пакистаном. В аэропорту Ташкента незапланированно приземлился также авиалайнер компании Air India.