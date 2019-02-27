Медведев и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Турции

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили вопросы росcийско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов. Во время беседы были затронуты отдельные вопросы росcийско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы. Турецкий лидер отметил юбилей накануне, 26 февраля.

Во вторник свои поздравления Эрдогану передал и президент РФ Владимир Путин. В ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений.

Путин и Эрдоган также обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле в Москве.