{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев и Эрдоган обсудили торгово-экономическое сотрудничество России и Турции

Премьер-министр РФ также поздравил президента Турции с 65-летием

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре обсудили вопросы росcийско-турецкого торгово-экономического сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба российского кабинета министров.

"В ходе телефонного разговора председатель правительства России Дмитрий Медведев поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием и пожелал ему дальнейших успехов. Во время беседы были затронуты отдельные вопросы росcийско-турецкого торгово-экономического сотрудничества", - говорится в сообщении пресс-службы. Турецкий лидер отметил юбилей накануне, 26 февраля.

Во вторник свои поздравления Эрдогану передал и президент РФ Владимир Путин. В ходе телефонного разговора российский лидер тепло поздравил Эрдогана с 65-летием, отметил его большой личный вклад в развитие российско-турецких отношений.

Путин и Эрдоган также обсудили подготовку к двустороннему саммиту, который состоится в апреле в Москве.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп Тайип
Послание Владимира Путина Федеральному собранию - 2019
Силуанов: реализация положений послания Путина потребует 900 млрд рублей до 2024 года
Читать полностью