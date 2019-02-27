Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, энергетику, недвижимость

АФИНЫ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греция заинтересована в российских инвестициях в туризм, торговлю, энергетику, транспорт и недвижимость, а также в участии РФ в греческой программе приватизации. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель главной греческой оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис, прибывающий в среду с двухдневным визитом в Москву. Он собирается встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

Мицотакис считает, что Греция является привлекательной страной для российских инвестиций во всех отраслях экономики. "Для нас является приоритетным использование возможностей, которые существуют в таких областях, как туризм, торговля и энергетика, транспорт и недвижимость, а также участие России в греческой программе приватизации. Отталкиваясь от прочной основы наших многолетних связей, я считаю, что с помощью целенаправленных действий мы можем достичь множественных положительных результатов, приносящих взаимную выгоду", - подчеркнул политик.

По его мнению, у российских инвесторов имеется большой интерес к греческому сельскохозяйственному сектору, а также к сферам здравоохранения и недвижимости. "Есть уже несколько успешных тому подтверждений, - сказал Мицотакис. - Приватизация компании по производству молока и молочных продуктов "Додони" в области Эпир [на северо-западе Греции] и ее покупка российской компанией привела к быстрому развитию бизнеса, увеличению числа рабочих мест и одновременному повышению рентабельности. "Додони" показывает путь более тесного экономического сотрудничества, по которому нам нужно идти".

По словам лидера ведущей оппозиционной партии, Греция владеет ноу-хау, которое может помочь российским малым и средним производственным компаниям с их выходом на западные рынки. "Греция может способствовать тому, чтобы российская продукция стала более ориентированной на экспорт и более эффективно предлагалась потребителям в Евросоюзе. Кроме того, греческие высокотехнологичные предприятия имеют значительный потенциал для использования крупных российских научно-технических достижений в разработке новых продуктов и услуг с добавленной стоимостью. В то же время и в секторе возобновляемых источников энергии греческие компании имеют много возможностей для деятельности", - подчеркнул Мицотакис.

"Новая демократия", согласно опросам общественного мнения, в последние месяцы стабильно опережает правящую партию СИРИЗА премьера Алексиса Ципраса по популярности у потенциальных избирателей на 5-11 п.п. и имеет все шансы победить на предстоящих парламентских выборах. В этом случае Мицотакис станет следующим премьер-министром Греции. Выборы в стране должны состояться в октябре.