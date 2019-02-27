В оппозиции Греции изучают возможность прохождения "Турецкого потока" по территории страны

АФИНЫ, 27 февраля. /Корр. ТАСС Юрий Малинов/. Греция изучает возможность прохождения газопровода "Турецкий поток" по ее территории с целью поставок российского газа и в другие страны Европы. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель главной греческой оппозиционной партии "Новая демократия" (НД) Кириакос Мицотакис, прибывающий в среду с двухдневным визитом в Москву. Он собирается встретиться с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, а также председателем Государственной думы Вячеславом Володиным.

По словам лидера НД, его партия поддерживает стратегию диверсификации источников и маршрутов поставки энергоносителей в качестве необходимого принципа энергетической безопасности Европы. Более того, он подчеркнул, что эта политика отвечает курсу "Новой демократии", которая хочет превратить Грецию в энергетический узел в Юго-Восточной Европе.

"В этих рамках и с должным учетом нормативно-правовой базы ЕС, а также последнего решения Евросоюза относительно правил, касающихся трубопроводов, мы с интересом изучаем возможность прохождения "Турецкого потока" по Греции в направлении других стран Европы. В том же духе мы рассматриваем вопрос о трубопроводах "Турецкий поток" и "Северный поток - 2" и считаем, что должны применяться правовые нормы, которые формирует Евросоюз", - заявил Мицотакис.

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас обсуждал в ходе своего визита в Москву 7 декабря 2018 года вопрос продления газопровода "Турецкий поток" в Европу. 5 февраля Ципрас на пресс-конференции, состоявшейся после его встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, подтвердил, что Греция хотела бы расширить энергетическое сотрудничество с Турцией и участвовать в реализации проекта "Турецкий поток".

Трубопровод "Турецкий поток" протяженностью 930 км проходит по дну Черного моря до побережья Турции, далее будет проложена сухопутная транзитная нитка до границы Турции с сопредельными странами протяженностью 180 км. Мощность каждой нитки - 15,75 млрд куб. м газа в год. Первые поставки газа планируются на конец 2019 года. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.