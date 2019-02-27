ФАС: роста цен на бензин в рознице по истечении соглашения с нефтяниками ждать не стоит

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Резкого роста цен на бензин на АЗС после истечения срока соглашения правительства с нефтяниками о стабилизации цен на топливо ожидать не следует. Такое мнение высказал журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"Не стоит [ожидать роста цен в рознице]. Дело в том, что за это время очень сильно изменились мировые цены на нефтепродукты и конъюнктура в этом смысле для внутреннего рынка была весьма, весьма благоприятной. Кроме того, маржа даже в рознице сейчас очень высокая у бензоколонок", - сказал он.

Артемьев добавил, что потенциала для роста цен на бензин нет, поэтому ФАС ожидает, что по итогам года рост цен на топливо будет ниже инфляции.