ФАС в ближайшие дни примет решение по жалобе "Роснефти" в отношении "Лукойла"

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба в ближайшие дни примет решение по жалобе "Роснефти" в отношении "Лукойла", сообщил журналистам глава ФАС Игорь Артемьев.

"По Варандею решение будет вынесено в ближайшие дни. Уже заключение об обстоятельствах дела, которое в законе у нас является последним документом по сути, если сравнивать с уголовным правом, обвинительным заключением, оно уже выработано. Поэтому осталось до принятия решения одно заседание комиссии, и вы все узнаете", - сказал он.

Ранее подконтрольные "Роснефти" компании "Башнефть" и "Башнефть-Полюс" обратились в регуляторные органы с заявлением о рассмотрении вопроса по экономической обоснованности цены, установленной за перевалку нефти в принадлежащем "Лукойлу" терминале Варандей.

"Башнефть" и "Лукойл" совместно ведут разработку месторождений имени Требса и Титова в Ненецком автономном округе, доказанные запасы нефти которых на 31 декабря 2015 года составляли 240,2 млн баррелей. Пиковая добыча в 4,8 млн тонн в год будет достигнута к 2020 году. "Башнефть" получила лицензию на месторождения в начале 2011 года за 18,5 млрд рублей. Тогда же для освоения месторождений было создано СП "Башнефть-Полюс", в котором "Лукойл", имеющий необходимую инфраструктуру в НАО, получил 25,1% акций за 153 млн долларов.