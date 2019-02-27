Силуанов: реализация задач из послания Путина потребует около 900 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Реализация задач, поставленных в послании президента Федеральному собранию, потребует более 900 млрд рублей финансовых вложений до 2024 года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"В совокупности сделан расчет, примерно, финансовых потребностей в реализации тех задач, которые были поставлены в послании. Это более 900 млрд рублей на промежутке от 2019 до 2024 года. Мы заложим в планы на предстоящий год при уточнении бюджета необходимые ресурсы. При подготовке бюджетов на предстоящую трехлетку также эти средства будут изысканы", - сказал Силуанов.

Как отметил первый вице-премьер, правительство сейчас работает с Государственной думой и Советом Федерации. "И при подготовке предложений будем более жестко теперь относиться к перераспределению бюджетных ассигнований, бюджетной дисциплине, с тем, чтобы максимально реализовать все ресурсы, которые есть в бюджете, на исполнение задач, поставленных в [майском] указе и послании президента", - отметил Силуанов.

Поручения президента

Ранее 27 февраля на официальном сайте президента РФ был опубликован перечень поручений Владимира Путина по реализации его послания Федеральному собранию от 20 февраля 2019 года. Перечень состоит из 13 пунктов, в которых даны поручения по оптимизации системы здравоохранения, строительства, социальной поддержки, в том числе в части социальных доплат неработающим пенсионерам. Ряд поручений касается поддержки отдельных категорий граждан при получении ипотеки, введения налоговых льгот, улучшения экологической ситуации, обеспечения прав предпринимателей в рамках ведения дел о преступлениях в сфере предпринимательской деятельности.

Глава государства поручил правительству обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий этого перечня и при необходимости внести изменения в закон о федеральном бюджете 2019-2021 годов и в бюджет Пенсионного фонда РФ на тот же период. Первые предложения о необходимости внесения таких поправок кабмин должен представить до 1 июня 2019 года, а затем докладывать по этому вопросу один раз в квартал.

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