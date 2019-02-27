Беспилотный транспорт может массово использоваться в России через восемь лет

ДМИТРОВ /Московская область/, 27 февраля. /ТАСС/. Массовое использование беспилотных автомобилей в России в любое время года возможно через семь-восемь лет. Такое мнение журналистам выразил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков в среду на автополигоне в Дмитровском районе Подмосковья, где проводятся испытания беспилотных автомобилей в условиях зимних дорог в рамках квалификационного этапа конкурса Up Great "Зимний город".

"В режиме 365 дней в году, круглосуточно, на всех дорогах, в лучшем случае это [массовое использование беспилотников на дорогах России] плюс семь-восемь лет, но в отдельных сегментах - на специализированных дорогах, в понятных маршрутках из точки "А" в точку "Б", это может быть значительно быстрее. Мы здесь будем рассчитывать на энергию крупных компаний, с которыми мы обсуждаем варианты применений", - сказал Песков.

Среди возможных вариантов применения беспилотников - сфера транспортировки алмазоносной руды в Якутии, добавил спецпредставитель президента.

"Там для такого рода перевозок беспилотные технологии зимой принципиально важны, так как там любая ошибка критична. Именно в этих условиях беспилотные автомобили могут проявить себя гораздо лучше. Поэтому мы работаем вместе с правительством Якутии, чтобы делать в Якутии постоянно действующий полигон уже промышленного испытания этих технологий", - отметил Песков.

UP Great "Зимний город"

Квалификационные испытания беспилотных автомобилей в экстремальных климатических условиях проходят впервые в России в рамках технологического конкурса UP Great "Зимний город", который организуют Российская венчурная компания, фонд "Сколково" и Агентство стратегических инициатив. Местом испытаний стал полигон Центрального научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института в Подмосковье.

В конкурсе участвуют 11 команд разработчиков, представляющих технологические компании и ведущие российские вузы из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Томска, Рязани, Ульяновска, Курской, Владимирской, Ростовской и Челябинской областей. Беспилотники оцениваются в условиях, имитирующих условия реальной городской среды - пробки, сложные погодные условия, нечеткая дорожная разметка, низкая видимость дорожных знаков, наледь и снежные заносы, а также движение пешеходов.

Квалификационный этап продлится до 5 марта, для прохождения в финал участникам нужно успешно выполнить как минимум половину заданий. Финал конкурса состоится в декабре 2019 года, испытания пройдут в формате заезда на дистанцию 50 км, в конце которого победителей будет ждать приз - 175 млн руб.