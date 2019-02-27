Голикова: пособия на первого и второго ребенка потребуют дополнительно 16,5 млрд рублей

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Расходы федерального бюджета на увеличение охвата единовременными пособиями семей при рождении первого или второго ребенка составят 16,5 млрд рублей в 2020 году. Об этом сообщила в среду вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ с членами правительства.

"По нашим оценкам, поскольку это планируется к введению в 2020 году, стоимость этой меры дополнительно к тому, что уже предусмотрено в бюджете по прошлой границе [если доходы в семье менее 1,5 прожиточного минимума на человека], составит 16,5 млрд рублей", - сказала Голикова.

Ранее президент России Владимир Путин предложил выплачивать пособия на первого и второго ребенка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года.