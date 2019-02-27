Правительство изменит методику исчисления прожиточного минимума пенсионера

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ готовит изменения в методику исчисления прожиточного минимума пенсионера. Об этом сообщила в среду вице-премьер Татьяна Голикова на совещании главы государства с членами правительства. О подготовке соответствующих изменений вице-премьеру напомнил президент РФ Владимир Путин.

О чем говорил Путин в послании Федеральному собранию в 2019 году

"Не забудьте о необходимости подготовки методик исчисления прожиточного минимума пенсионеров в регионах", - сказал Путин.

"Вчера мы анализировали эту ситуацию с коллегами из других министерств в рамках подготовки законопроекта. У нас пока нет данных за 2018 год, но мы проанализировали данные за 2017 год. Ниже того прожиточного минимума, который должен был быть установлен, прожиточный минимум установлен в 14 регионах страны. Это искажает картину на предстоящий прогноз и приводит к тем дисбалансам, которые связаны с последующим получением индексации", - отметила вице-премьер.