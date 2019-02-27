Кабмин поручил разработать меры по улучшению финансового состояния авиакомпаний

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Правительство поручило Минфину совместно с Минтрансом, Минэкономразвития и Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России до 20 марта 2019 года разработать меры по улучшению финансово-экономического состояния авиаперевозчиков, говорится на сайте кабмина.

Поручение было дано по итогам совещания вице-премьеров Максима Акимова и Дмитрия Козака. В частности, будет создана межведомственная группа, куда, кроме органов власти, войдут ПАО "Аэрофлот", ЗАО "Группа компаний С 7", некоммерческая организация "Российская ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта" и Центр экономики транспорта "Высшей школы экономики".

Эта рабочая группа проведет оценку финансовых результатов деятельности авиаперевозчиков за 2018 год и проанализирует факторы, влияющие на результаты деятельности авиаперевозчиков: существующие меры государственной поддержки, правила установления тарифов и сборов за обслуживание воздушных судов в аэропортах, практику осуществления закупок авиационного топлива.