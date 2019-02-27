Число зарегистрированных в качестве самозанятых превысило 33 тыс. человек

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Более 33 тыс. человек зарегистрировались с начала 2019 года в качестве самозанятых, чтобы воспользоваться специальным налоговым режимом "Налог на профессиональный доход". Об этом сообщил в среду глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Михаил Мишустин в Совете Федерации.

"У меня лежит мобильный телефон, в котором мы смотрим количество добровольцев, которые пришли и зарегистрировались в качестве плательщиков этого налога. Их [количество] превысило 33 тыс. с первого января", - сказал он.

Глава ФНС отметил, что первый самозанятый зарегистрировался в новогоднюю ночь. "Первый зарегистрировался в семь минут первого в Новый год", - сообщил Мишустин, добавив, что им стала женщина из Челябинска, проживающая в Москве.

Специальный налоговый режим для граждан, которые получают доход от своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам, начал действовать с 1 января 2019 года на территории четырех субъектов РФ - Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

Оплатить налог на профессиональный доход в размере от 4% до 6% будет возможно через мобильное приложение "Мой налог", разработанное Федеральной налоговой службой. Регистрация в качестве индивидуального предпринимателя для этого не понадобится.