В Минсельхозе заявили, что расширение продэмбарго требует обсуждения с аграриями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вопрос расширения продэмбарго требует тщательного обсуждения с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества. Такую точку зрения журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

Четыре года продэмбарго. Как сработало импортозамещение?

"Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию России в рамках ответных мер, до групп товаров требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества", - отметили в министерстве.