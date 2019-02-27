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Ответные санкции РФ

В Минсельхозе заявили, что расширение продэмбарго требует обсуждения с аграриями

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Вопрос расширения продэмбарго требует тщательного обсуждения с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества. Такую точку зрения журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза РФ.

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"Вопрос расширения позиций перечня сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, запрещенных к ввозу на территорию России в рамках ответных мер, до групп товаров требует более тщательной проработки с сельхозпроизводителями и представителями отраслевого сообщества", - отметили в министерстве.

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