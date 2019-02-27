Инфляция в России пятую неделю подряд держится на уровне 0,1%

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Недельная инфляция в России в период с 19 по 25 февраля 2019 года составила 0,1%, удерживаясь на этом уровне пятую неделю подряд. С начала года инфляция набрала 1,4%, свидетельствуют данные Росстата.

В сопоставимом периоде прошлого года (с 20 по 26 февраля 2018 года) Росстат зафиксировал нулевую инфляцию. Таким образом, в годовом выражении инфляция на 25 февраля повысилась до 5,1%.

За прошедшую неделю цены на пшено выросли на 2,3%, вермишель - на 0,7%, макаронные изделия - на 0,6%, баранину и пшеничную муку - на 0,5%, сливочное масло и шоколадные конфеты - на 0,3%, мясные консервы, стерилизованное молоко, сыры, чай, печенье и карамель - на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 1,2%, свинину и мясо кур - на 0,4%, подсолнечное масло - на 0,3%, водку - на 0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,6%, в том числе на огурцы - 2,3%, белокочанную капусту - 1,7%, лук - 1,4%, морковь - 0,9%. В то же время картофель стал дешевле на 0,2%.

Цены на бензин и дизельное топливо снизились на 0,1%.