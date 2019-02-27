Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета соберет в Петербурге 1,2 тыс. участников

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Участниками 6-ого Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета, который пройдет 23-28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге, как ожидается, станут около 1,2 тыс. представителей нефтегазовой индустрии из разных стран. Об этом в среду сообщила пресс-служба Российского национального комитета Мирового нефтяного совета.

"Форум будущих лидеров Мирового нефтяного совета пройдет 23-28 июня 2019 года в Санкт-Петербурге. Это самая представительная и масштабная площадка для профессионального общения молодых специалистов нефтегазовой отрасли. Ожидается, что его гостями и участниками станут порядка 1200 представителей нефтегазовой индустрии из десятков стран мира", - говорится в сообщении.

Оргкомитет Форума возглавляет министр энергетики РФ Александр Новак. Мероприятие пройдет в многофункциональном комплексе "Горный" и Горном университете.

В среду в Санкт-Петербурге прошло выездное заседание Молодежного программного комитета 6-го Форума будущих лидеров Мирового нефтяного совета с участием представителей семи стран, входящих в организацию. В частности, на заседании были уточнены детали технической программы Форума, согласованы ключевые спикеры мероприятия.

Также участники заседания подвели предварительные итоги этапа сбора заявок на участие в международном конкурсе рефератов научных работ молодых специалистов. Его победители приедут на Форум без уплаты регистрационного взноса и получат возможность выступить с докладами на молодежных технических сессиях. Прием заявок и тезисов работ завершился 20 февраля. В конкурсе принимают участие свыше 300 студентов и молодых специалистов нефтегазовой отрасли из десятков стран мира.

Мировой нефтяной совет является некоммерческой, неполитической организацией, имеющей благотворительный статус в Великобритании и аккредитованной ООН как неправительственная организация. Совет содействует устойчивому управлению и использованию мировых нефтяных ресурсов для всеобщего блага. Его членами являются 63 страны, которые образуют более 95% мировой добычи и потребления нефти и газа.