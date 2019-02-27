Эксперты предложили контролировать организации, влияющие на формирование энерготарифов

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Центр политической информации (ЦПИ) предлагает внедрить систему общественного контроля над действиями частных некоммерческих организаций, которые участвуют в формировании тарифов на электроэнергию.

"Предлагаем внедрение системы государственного контроля над действиями компаний, встроенных в цепочки тарифообразования <…> Было бы уместно и реализовать проект по аналогии с проектом "Активный гражданин", который действует в Москве", - сказала аналитик ЦПИ Екатерина Дюдина на пресс-конференции в ТАСС во время презентации доклада "Система тарифообразования в электроэнергетике".

По данным центра, сотрудники ряда некоммерческих организаций проводят мониторинг тарификации, выдвигают предложения по снижению тарифов и необоснованности тарифов в регионах. Организации также сообщают в ФАС о выявленных нарушениях, проводят экспертизы по уголовным делам и предлагают посреднические услуги при проведении финансовых операций.

"Данные организации фактически выполняют роль посредника между бизнесом и государственными органами. Эти негосударственные организации и полномочия таких организаций никак не регламентированы правовыми источниками", - говорится в докладе центра.

Также ЦПИ предлагает регулировать деятельность бывших госслужащих в сфере тарифообразования. Из материалов центра следует, что в частных некоммерческих организациях работают бывшие государственные служащие, а "правовые и этические аспекты этого вопроса никак не регламентированы".

"На наш взгляд ключевой точкой напряжения является система тарифообразования, которая с одной стороны является катализатором проблем, а иногда даже причин появления серьезных барьеров развития отрасли", - сказала Дюдина.