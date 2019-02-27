Чеченский холдинг планирует построить ГЭС в Адыгее

ГРОЗНЫЙ, 27 февраля. /ТАСС/. Чеченский холдинг Rim Group планирует построить гидроэлектростанцию в Республике Адыгея на реке Кубань, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства промышленности и энергетики Чечни.

"Руководство холдинга RIM GROUP подписало соглашение о строительстве и вводе в эксплуатацию гидроэлектростанции... Она будет построена в республике Адыгея в русле реки Кубань в системе существующих гидросооружений Краснодарского водохранилища. Ориентировочная стоимость проекта составит до 4 млрд рублей", - отметили в пресс-службе.

В рамках подписанного соглашения чеченский холдинг обязуется изготовить, а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы оборудования суммарной мощностью 80 мВт. "Также на заводе RIM GROUP планируется изготовить металлоконструкции для осуществления общестроительных работ по объекту Адыгейская ГЭС, а также выполнить их монтаж. При производстве оборудования будут использованы инновационные технологии, это касается системы управления и обслуживания ГЭС в онлайн-режиме", - отметили в ведомстве, добавив, что аналогов с такими модульными решениями в России не существует.

Rim Group - холдинг в Чечне, реализующий политику импортозамещения в области теплоэнергетики и "умного" строительства. Представительства компании находятся в РФ, Казахстане, Турции и Германии. Как сообщалось, предприятие планирует запустить производство гидроэлектростанций под ключ совместно с австрийской компанией Global Hydro Energy GmbH. Доля импортных элементов составит 25-30% от всего произведенного объема.