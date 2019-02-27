Федеральный бюджет выделил 2,3 млрд рублей на реконструкцию аэропорта Ульяновск-Восточный

ТАСС, 27 февраля. Порядка 2,3 млрд рублей выделено из федерального бюджета на реконструкцию аэропорта Ульяновск-Восточный, сообщили в среду ТАСС в министерстве промышленности и транспорта Ульяновской области.

"Из федерального бюджета на реализацию мероприятий по реконструкции аэродромного комплекса аэропорта Ульяновск-Восточный выделены средства в размере 2,3 млрд рублей. Работы выполняются в соответствии с графиком", - сказали в пресс-службе министерства.

В начале февраля власти Ульяновской области обратились к сенаторам с просьбой поддержать их заявку на получение федеральных средств для модернизацию аэропорта. Реконструкция уже началась и продлится в течение трех лет.

"В рамках федеральной целевой программы "Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы" с 2018 по 2020 годы предусмотрена реконструкция и строительство объектов аэродромного комплекса Ульяновск-Восточный: реконструкция аэродромных сооружений, объектов радиотехнического и метеорологического обеспечения полетов, реконструкция искусственной взлетно-посадочной полосы, перрона и рулежных дорожек, строительство здания командно-диспетчерского пункта и других объектов", - пояснили региональном ведомстве.

В 1980 году на месте, где сейчас расположен аэропорт, появилась летно-испытательная станция. В 1983 году в эксплуатацию была введена взлетно-посадочная полоса, а в 1985 году - совершен первый рейс. С 2008 года аэропорт является структурным подразделением АО "Авиастар-СП".