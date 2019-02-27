Глава Рязанской области рассказал, что большинство полигонов региона заполнены на 70-80%

ТАСС, 27 февраля. Большая часть действующих полигонов, распложенных на территории Рязанской области, заполнена на 70-80%. Тема коммунальных отходов остается одной из самых болезненных тем региона, в среду сообщил в послании о приоритетных задачах региона губернатор Рязанской области Николай Любимов.

Сейчас в Государственный реестр объектов размещения отходов внесены 37 объектов Рязанской области.

"Одна из самых болезненных тем, напрямую связанная с экологией и чистотой нашего Рязанского края - ситуация с коммунальными отходами. Проблема не просто не решалась десятилетиями, ей серьезно никто и никогда не занимался. Большая часть действующих полигонов заполнена на 70-80 %. Ежегодно фиксируются стихийные свалки, которые вплотную подступают к городам и селам", - сказал он.

По мнению главы региона, новая система обращения с твердыми коммунальными отходами позволит решить проблему. Не позднее 31 мая к работе приступит региональный оператор, компания "Эко-Пронск", которому предстоит в ближайшие четыре года построить два полигона для размещения коммунальных отходов, мусороперерабатывающий комплекс и семь мусоросортировочных станций.

"При создании необходимой инфраструктуры станет возможным полноценный переход на раздельный сбор мусора. Мы также закроем и рекультивируем старые объекты размещения отходов, в том числе свалки, которые сегодня вызывают много нареканий и недовольства рязанцев", - добавил он.

Ранее Любимов сообщил ТАСС о заинтересованности иностранных инвесторов в реализации проектов, связанных с переработкой и сортировкой мусора на территории Рязанской области.