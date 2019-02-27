НИУ ВШЭ: Россия по уровню цифровизации бизнеса отстает от стран-лидеров почти вдвое

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Россия по индексу цифровизации бизнеса, который включает использование широкополосного интернета, облачных сервисов, электронную торговлю и ряд других показателей, уступает странам-лидерам, среди которых Финляндия и Бельгия, почти в два раза. Об этом сообщила в среду пресс-служба Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

ИСИЭЗ разработал индекс цифровизации бизнеса, который характеризует скорость адаптации к цифровой трансформации организаций предпринимательского сектора в России, странах Европы, Южной Корее, Турции и Японии. Индекс рассчитан по пяти показателям: уровень использования широкополосного интернета, облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем (систем, которые позволяют хранить и обрабатывать большинство необходимых для работы компании данных) и включенность в электронную торговлю.

"Лидирующую позицию среди указанных стран занимает Финляндия со значением индекса на уровне 50 пунктов. Далее следуют Бельгия (47), Дания (46), Республика Корея (45). Россия (28 пунктов) находится в одном ряду с такими государствами Центральной и Восточной Европы, как Болгария, Венгрия, Польша и Румыния", - говорится в сообщении.

Финляндия, как выяснили исследователи, также лидирует по интенсивности использования отдельных технологий, учитываемых при расчете индекса. В частности, в этой стране 100% организаций имеют широкополосный интернет (по этому показателю страна делит лидерство с Данией, Литвой и Нидерландами) и подключению к облачным сервисам (66% организаций).

По внедрению электронных продаж верхнюю строчку занимает Ирландия (30%), RFID-технологии наиболее интенсивно используются в Республике Корея (42%), ERP-системы - в Бельгии (54%).

В России широкополосный доступ к интернету применяют 82% организаций, облачные сервисы - 23%, ERP-системы - 19%, электронные продажи - 12%, RFID-технологии - 6%.