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Макрон призвал Нидерланды прояснить их позицию относительно Air France - KLM

Правительство Франции не было проинформировано о решении Амстердама приобрести 12,7% акций авиакомпании, отметил президент страны

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает необходимым, чтобы правительство Нидерландов прояснило свою позицию после неожиданного приобретения им 12,7% акций франко-нидерландской авиакомпании Air France - KLM Об этом Макрон заявил в среду, выступая в Елисейском дворце перед началом рабочей встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель.

"Безусловно, не может идти и речи о том, чтобы оспаривать суверенное право Нидерландов на вхождение в капитал Air France - KLM. Это означало бы оспаривать принцип суверенитета [стран] в Европейском союзе. Однако хочу напомнить, что ряд французских министров уже указали на то, что правительство Франции не было проинформировано о таком решении и о его реализации, и я приму это к сведению. Теперь нидерландской стороне надлежит прояснить свои намерения в данном деле", - заявил Макрон.

Он подтвердил, что в связи со сложившейся ситуацией министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр пригласил своего нидерландского коллегу Вопке Хукстру прибыть в Париж для того, чтобы дать все необходимые в данном случае разъяснения. "Речь идет о крупной европейской компании, в которой работает немало граждан Франции и Нидерландов, а также других стран. Поэтому особо важно в данном деле обеспечить, чтобы интересы этой компании были защищены и чтобы были соблюдены нормы корпоративного права. А также чтобы вопросы внутренней политики не оказали воздействия в те дебаты, которые развернутся за столом совета директоров компании", - сказал Макрон.

Глава республики подчеркнул, что Франция "выступает за то, чтобы Air France - KLM оставалась сильной кампанией". "Мы ждем разъяснений", - еще раз напомнил французский президент.

Теги
НидерландыФранцияМакрон, Эмманюэль
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