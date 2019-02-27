ПЕТРОЗАВОДСК, 27 февраля. /ТАСС/. Авиасообщение между Петрозаводском и Симферополем откроется с 1 мая, рейсы будут выполняться авиакомпанией "Северсталь" два раза в неделю. Об этом в среду сообщил ТАСС начальник отдела транспорта министерства по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Андрей Наумов.

"На сегодняшний день проведен отбор авиакомпании, деньги в бюджете заложены на рейсы на Симферополь. Периодичность - два раза в неделю. Всего будет 44 рейса в период с 1 мая по 30 сентября", - сказал Наумов.

По его словам, рейсы будет выполнять по понедельникам и четвергам на новых самолетах Sukhoi Superjet 100 череповецкая авиакомпания "Северсталь", которая стала победителем отбора.

"Планируем, что с марта уже будет открыта продажа билетов", - отметил представитель ведомства.

Он добавил, что рейс между Петрозаводском и Симферополем включен на федеральном уровне в программу субсидирования авиаперевозок.

Ранее рейсы между Карелией и Крымом открывались с мая по сентябрь в 2014 году. В настоящее время из столицы Карелии выполняются рейсы лишь в Москву.