Финский парламент одобрил закон, ужесточающий покупку земли иностранцами

ХЕЛЬСИНКИ, 27 февраля. /ТАСС/. Парламент Финляндии одобрил законопроект, регулирующий приобретение собственности на территории Финляндии, в том числе ее покупку иностранцами не из ЕС. Об этом сообщила в среду пресс-служба финского правительства.

"Парламент одобрил новое регулирование в области использования территорий и владения собственностью. Сюда относятся процедуры получения разрешений при приобретении собственности лицами вне пределов ЕС и Европейской экономической зоны, приоритет государства при покупке собственности вблизи территорий, имеющих стратегическое значение, а также новый закон по выкупу [собственности], служащий интересам безопасности страны", - говорится в сообщении.

Новое законодательство, пояснили в кабмине, поможет более эффективно разрешать ситуации, когда владение собственностью тем или иным лицом может подрывать безопасность Финляндии. Теперь документы должен одобрить президент страны, после чего они вступят в силу.

"Министерство обороны более подробно расскажет о них после того, когда они будут одобрены", - уточнили в кабмине.

Суть изменений

Ранее рабочая группа минобороны обнародовала отчет, где, в частности, предлагалось рассмотреть возможность предоставления финскому государству привилегированного права покупки собственности рядом со стратегически важными объектами, среди которых военные базы, важные транспортные и морские коридоры, порты. Кроме того, в документе предложено подумать о системе, при которой гражданам стран, не входящих в ЕС и Европейскую экономическую зону, потребуется получать разрешение на приобретение собственности в Финляндии.

В программе работы действующего правительства уже прописано, что наиболее важные с точки зрения безопасности регионы могут быть защищены на законодательном уровне, что, в частности, может предполагать ограничения на покупку там земли иностранными гражданами. До последнего времени финское законодательство не ограничивало приобретение земли иностранцами на территории страны.

Заявление полиции безопасности

Как сообщала ранее газета Iltalehti, Финская полиция безопасности (Supo) обеспокоена приобретением собственности в Финляндии гражданами иностранных государств, в том числе россиянами. Соответствующий документ Supo передала в административный комитет парламента страны. По мнению Supo, в случаях, когда покупка участка логически не связана с производственной деятельностью или использованием собственности по привычному назначению, "собственник, действующий в интересах иностранного государства, может построить там объекты, которые это государство могло бы использовать для закрытия транспортных маршрутов или размещения неопознанных групп военных".

Из контекста документа, утверждает Iltalehti, следует, что речь идет о приобретении собственности в Финляндии Россией. Сам по себе вопрос приобретения представителями РФ участков земли в Финляндии, особенно у границы или вблизи военных баз, неоднократно обсуждался финскими властями и СМИ и ранее.

Владение землей

Еще в 2014 году бывший тогда главой комитета по обороне финского парламента, а ныне министр обороны Юсси Ниинистё предлагал запретить продажу земли и недвижимости в Финляндии россиянам или добиться от России предоставления финнам аналогичных прав, которые в настоящее время ограничены. По словам Ниинистё, в крайнем случае практику покупки земли и недвижимости необходимо сделать полностью взаимной.

Как пояснял тогда Ниинистё, "владение иностранцами землей на финской территории представляется крайне проблематичным, если аналогичные права финнов ограничены в стране, граждане которой могут свободно покупать землю в Финляндии". Речь, уточнил он, может идти "о запрете на покупку для граждан третьих стран, то есть для тех, кто не входит в европейскую экономическую зону, а не одних только для россиян".