Лидерство в бизнесе: инструкция по применению

Спрос на подлинное лидерство постоянно растет, и оно становится одним из самых ценных активов. Эксперты Национальной премии бизнес-коммуникаций (16+) поделились своими представлениями о том, что значит быть лидером. Быть лидером В современном деловом мире понятия "руководитель" и "лидер" смешиваются. Однако их нужно разделять. Руководитель - менеджер, на которого официально возложили управленческие функции. А лидер - член команды, который пользуется авторитетом среди сотрудников, за ним признают право принятия ответственных решений. Иначе говоря, феномен лидерства предусматривает наличие в группе не просто подчиненных, а последователей, которые в полной мере полагаются на авторитет и высокий уровень квалификации своего лидера. Именно поэтому эффективный управленец всегда заменяет модель отношений "руководитель - подчиненный" на "лидер - последователь". При этом руководитель воздействует на подчиненных без явного проявления той власти, которой он обладает.

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"В бизнесе как в спорте" Существует мнение, которое неоднократно повторяется даже в Опроснике развития Хогана (HDS): якобы многие люди становятся успешными, если активно делают вид, что им интересен другой человек, а на самом деле они строят коммуникацию вокруг него исключительно в корыстных целях. "Мое жизненное кредо и позиция - быть максимально искренним и прямым", - говорит Егор Сафрыгин, эксперт НПБК, директор департамента маркетинга "Медицина" группы "АльфаСтрахование". "Этому принципу я следую и в личных коммуникациях, и в бизнесе. Уверен, что в бизнесе, как в спорте, невозможно достичь результатов без усиленных тренировок и без выстраивания коммуникаций, основанных на максимальной открытости, доверии и отстаивании своей позиции. Для меня лидерство - это не природный дар. Вот харизма - она либо есть, либо нет. А успех в бизнесе и коммуникациях приходит к тем, у кого есть жизненные принципы, уверенность в своей позиции (в рамках компетенций и жизненного опыта), умение ее отстаивать и уважение к позиции партнера, какой бы она ни была".

Лидер должен руководствоваться довольно простыми принципами: любить свою профессию, постоянно учиться и переучиваться, очень много читать, преподавать, изучать смежные дисциплины. Эксперт НПБК и главный стратег B. Bright Дмитрий Завражнов уверен, что в этом очень помогает широкий маркетинговый кругозор - знания о проектах с совершенно разных рынков. Все новое создается на стыке дисциплин, поэтому изучение различных рынков, ключевых трендов (глобальных, локальных, межотраслевых, отраслевых, поведенческих) очень важно. Так же, как и примеры реакции различных бизнесов на изменение поведения потребителей. "Считаю обязательным знание английского языка на профессиональном уровне, от этого зависит скорость и качество приобретения новых знаний", - отмечает Дмитрий. "Более того, считаю, что маркетинг уже давно слился с бизнес-менеджментом: это, по сути, единая дисциплина управления ценностью (которую у нас принято называть стоимостью). Стратегия - это дизайн, способность компании уникальным образом собрать ценностное предложение из имеющихся в ее распоряжении ресурсов".

Описание Дмитрий Завражнов, B. Bright © Пресс-служба АКАР

Признаки нового лидера Управляющий директор компании Falconbury и руководитель программы Fast Track MBA Эрик Хеллманн выделил ряд признаков "нового лидера". В их числе суждения о том, что лидерство не может существовать в отрыве от людей, управления собой и внутренней мотивации. Лидер просто обязан стремиться к совершенству и признавать свои недостатки, обладать уверенностью и большим запасом энергии. Кроме того, в его задачи входит создание положительного опыта и готовность нести ответственность за результат. Но самое важное, по мнению специалистов, то, что он должен быть готов к роли лидера.

Описание Евгения Костина, World Class © Пресс-служба АКАР

Эксперт НПБК Евгения Костина, директор по стратегии и маркетингу World Class, абсолютно убеждена в том, что ей есть чему учиться и куда расти. "Главное - должно быть интересно. Наверное, основная движущая сила - именно желание заниматься интересной работой, придумывать и реализовывать интересные проекты, - говорит Евгения. - Здоровая доля упрямства, любознательность и чувство юмора очень приветствуются. К счастью, компания, в которой я работаю, по-прежнему очень молода, хотя отметила в 2018 году 25-летний юбилей. У нас ценятся смелые решения и желание развиваться и двигаться вперед. Соответственно, и команда маркетинга у нас молодая, любознательная и драйвовая. Мы не хотим работать скучно, поэтому стараемся не впадать в состояние бывалого маркетолога".

Описание Мария Колосова, GroupM © Пресс-служба АКАР

Генеральный директор GroupM Мария Колосова убеждена, что в первую очередь необходимо нести ответственность за то, что делаешь, доходить до сути того, чем занимаешься, анализировать свои и чужие ошибки. "Очень важны природная любознательность, тяга к движению, развитию, - считает Мария. - Мы работаем в медиаиндустрии, а это очень динамичный бизнес: здесь важно не стоять на месте, не сторониться нового и не бояться экспериментировать".

Директор департамента коммерческого маркетинга "Европейской медиагруппы" Екатерина Ерошкина дополняет: "Сейчас главное пожелание к специалисту в сфере маркетинга и рекламы - это широкий кругозор, умение быстро ориентироваться в большом потоке информации и учиться новому. В психологии существует понятие "человек-сканер". Это люди, которые хотят многое попробовать, осмыслить, изучить, и им это прекрасно удается. Они достигают определенного уровня осведомленности в той или иной теме и движутся дальше. Сейчас личности такого типа становятся востребованными, потому что неизвестно, как сложится ситуация в ближайшем будущем и какая информация понадобится для решения профессиональных задач. Если медиаспециалист владеет базовыми знаниями, лежащими в области человеческих интересов и психики, это хорошо: подобные сведения никогда не устареют. Тем не менее использовать только приемы и средства анализа, которым тебя научили десять лет, пять или даже два года назад, уже недостаточно, т. к. быстро теряется их актуальность. С одной стороны, приходится держать направление, а с другой - постоянно внедрять новые технологии и знания". Французский революционер Максимилиан Робеспьер, один из самых известных и влиятельных политиков времен Великой французской революции, говорил, что у лидера есть две важные черты. Во-первых, он сам куда-то идет, а во-вторых, способен повести за собой людей. Лидер лишь в том случае становится привлекательным для своих последователей, если обладает умением видеть то, что в конечном счете будет достигнуто в результате приложенных усилий. Успешное лидерство зависит от высокого уровня знаний и интеллекта, здравого смысла и честности, уверенности в себе и инициативности, определенного социально-экономического статуса и дисциплинированности.

Елене Резниковой, коммерческому директору издательского дома "Спорт-Экспресс", успешной помогли стать организаторские способности, целеустремленность, сила воли, ответственность, энергичность, оптимизм и коммуникабельность. "Я очень целеустремленный трудоголик и убежденный оптимист. Никогда не опускаю руки и всегда упрямо двигаюсь вперед. Даже в ситуациях, когда кажется, что все пропало, точно знаю, что выход есть. И он всегда находится. Не боюсь брать на себя ответственность за обоснованные бизнес-риски, умею принимать решения и доводить дело до конца. Мне важен результат. Как и у многих женщин, у меня очень развита интуиция и эмпатия. Я люблю людей, и мне всегда искренне интересно, кто передо мной и каким воздухом этот человек дышит. Абсолютно убеждена, что нет ситуации, в которой нельзя не договориться. Это всегда вопрос переговоров, уважения к потребностям партнеров, гибкость, честность и открытость. Поэтому мне совсем несложно выстраивать доверительные отношения с партнерами и внутри моей команды, а это доминирующе важно в сфере моего бизнеса. Безусловно, не менее важно быть настоящим экспертом в своей области, профессионально развиваться, следить за трендами рынка и уметь системно и предиктивно мыслить, анализировать и предвосхищать потенциальные трудности и возможности". Однако главный секрет Елены Резниковой - она всегда помнит слова Стива Джобса: "Делайте только то, что вы любите больше всего. Это обязательно приведет вас к успеху".

Описание Борис Зарьков, НПБК © Пресс-служба АКАР