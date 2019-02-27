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Колебания курса рубля

Курс доллара превысил 66 рублей

Курс евро поднялся до 75,08 рубля
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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Курс доллара к рублю вырос на Московской бирже в среду на 0,47% к уровню закрытия предыдущих торгов и по состоянию на 18:12 мск достиг отметки в 66,01 рубля, свидетельствуют данные торговой площадки.

В последний раз курс доллара находился выше 66 рублей 19 февраля этого года.

Курс евро, в свою очередь, поднялся на 0,33%, до 75,08 рубля.

Валюты укрепляются несмотря на рост цены нефти. Так, стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2019 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне поднялась на 0,75%, до $65,85 за баррель.

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