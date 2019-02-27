Завод в Твери вдвое увеличит импортозамещающее производство металлорукавов в 2019 году

ТАСС, 27 февраля. Компания "Диэлектрические кабельные системы", выпускающая в Твери компоненты для установки скрытой и наружной электропроводки, получит 20 млн рублей из средств федерального и регионального фондов развития промышленности на расширение производства. Предприятие намерено вдвое - до 500 тыс. метров год, увеличить производство металлорукавов по программе импортозамещения, сообщила в среду пресс-служба правительства региона на официальном сайте.

"Федеральный Фонд развития промышленности и Фонд развития промышленности Тверской области одобрили совместный заем на 20 млн рублей по программе "Проекты развития" для АО "Диэлектрические кабельные системы". Закупка нового оборудования позволит увеличить объемы импортозамещающего производства металлорукавов в два раза - до 500 тыс. метров в год. Выпуск металлорукавов планируется полностью локализовать на мощностях предприятия, что позволит отказаться от закупок оцинкованной стали в Италии и снизить себестоимость продукции", - говорится в сообщении.

Общая стоимость проекта превышает 45 млн рублей, ввод дополнительных мощностей запланирован на апрель 2019 года. Продукцию планируется поставлять на строящиеся объекты, в частности, на стадион "Победа" в Волгограде, плавательный центр "Лужники", аэропорт в Хабаровске.

Развитие промышленности - в числе приоритетных задач для правительства Тверской области, отметили в пресс-службе. "Необходимо обеспечить системную поддержку всей промышленности нашего региона, повысить уровень участия в федеральных программах", - цитирует пресс-служба губернатора Игоря Руденю.

Компания "Диэлектрические кабельные системы" основана в апреле 1998 года в городе Твери, ассортимент продукции насчитывает более 5 тыс. наименований компонентов и аксессуаров. Ранее продукция поставлялась для возведения и реконструкции объектов Московского Кремля, Олимпиады в Сочи, моста через Керченский пролив.