В России вступает в силу обязательная маркировка табачных изделий

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Обязательная цифровая маркировка табачных изделий вступает в силу в России с 1 марта 2019 года. Основной целью маркировки, которая ранее проходила в России в форме эксперимента, является повышение прозрачности рынка и снижение доли контрафакта.

В России продажа сигарет с цифровой маркировкой стартовала в апреле 2018 года. Производители наносят на пачку сигарет сгенерированный специальными средствами цифровой код (электронный точечный двухмерный код в формате Data Matrix), с помощью которого прослеживается путь пачки от производителя до потребителя. Таким образом контролирующие госорганы могут получить доступ к сведениям об участниках эксперимента, их продукции, а также к данным о сгенерированных кодах и их передвижениях.

По просьбе участников рынка, внедрение разделено на этапы для более плавного перехода: с 1 марта 2019 года участники оборота регистрируются в системе. С 1 июля все российские табачные фабрики в обязательном порядке переходят на производство сигарет с цифровой маркировкой, а розница начинает передавать информацию о продаже маркированных сигарет в систему. Параллельный оборот сигарет с цифровым кодом и без него допускается в нашей стране до 1 июля 2020 года, после чего продажа розничная продажа немаркированных сигарет будет запрещена, а оптовое звено начинает передавать в систему универсальные электронные документы.

Оператором информационной системы выступает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Как пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов, сейчас в системе зарегистрировано более 2 тыс. 127 участников, в том числе 15 производителей (Japan Tobacco International, Philip Morris International, British American Tobacco, Imperial Tobacco и другие, выпускающие 99% продукции), 29 оптовиков (включая крупнейших дистрибьюторов СНС и Мегаполис, через них реализуется более 88% продукции) и более 2 тыс. организаций розничной торговли (в том числе, крупнейшие сети - X5 Retail Group, Metro C&C, "Лента", "Магнит", "Дикси", подключены более 5 тыс. онлайн-касс). "Система полностью готова к подключению всех участников, выделены технические мощности, обеспечена необходимая безопасность системы", - сказал он.

По мнению производителей, переход на цифровую маркировку сигарет не спровоцирует удорожание табачной продукции для конечного потребителя, поскольку основным фактором, определяющим рост стоимости табачной продукции в рознице, является ежегодное увеличение ставки акциза, который в январе 2019 года был понят на 10%. На этом фоне цена кода не является существенным фактором роста стоимости сигарет, уверены производители.

По данным исследовательского агентства Nielsen, в период с 2015 по 2018 год рынок нелегальных сигарет в России вырос в 8 раз и к концу прошлого года увеличилась до 8,4% рынка. Половину всего объема нелегальных сигарет составляет продукция, произведенная в странах Евразийского экономического союза, в первую очередь в Белоруссии, и продаваемая в России без уплаты российского акциза. Еще четверть нелегального рынка составляет продукция мелких табачных производств, расположенных в России: их доля по итогам 2018 года достигла 2% российского рынка. Доля контрабандных сигарет из стран дальнего зарубежья, по данным экспертов, увеличилась с 0,7 процента до 1,1% российского табачного рынка.