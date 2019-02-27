Литва присоединится к иску Польши по решению Еврокомиссии о ценовой политике "Газпрома"

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Литва решила присоединиться к иску Польши на решение Еврокомиссии по антимонопольному делу в отношении "Газпрома". Решение об этом принято в среду на заседании правительства балтийской республики.

"Исход данного иска важен для Литвы, прежде всего, потому, что в случае успеха усилятся наши позиции в Стокгольмском арбитраже по делу о возвращении литовским потребителям €1,5 млрд, переплаченных за поставки российского газа в результате назначенной "Газпромом" несправедливой цены", - заявил на заседании министр энергетики Жигимантас Вайчюнас.

Литва отдельного иска на решение Еврокомиссии не подает, а поддерживает исковое заявление Польши, направленное энергетической компанией PGNiG ("Польске гурництво нафтове и газовництво", ПГНиГ).

В мае 2018 года Еврокомиссия прекратила антимонопольное расследование в отношении "Газпрома", начатое в 2012 году по жалобе Латвии, Литвы, Эстонии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Болгарии, которые обвинили российский газовый концерн в злоупотреблении монопольным положением на рынке и в завышении цен на газ. ЕК и "Газпром" договорились об урегулировании спора, разбирательство не повлекло штрафа, при этом Еврокомиссия обязала российский концерн обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в страны Центральной и Восточной Европы.

В Варшаве выразили недовольство результатом разбирательства. В октябре польская PGNiG оспорила его итоги в Европейском суде юстиции.

Литва в свою очередь в 2012 году в Стокгольмском арбитраже предъявила "Газпрому" иск на €1,5 млрд, которые, по мнению Вильнюса, были переплачены за импортируемый в страну российский природный газ. Арбитраж требования Вильнюса в 2016 году отклонил. Литва добивается аннулирования этого решения.