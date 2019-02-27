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Глава минфина США примет участие в парижской конференции по инвестициям 7 мая

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр отметил, что инвестиции не должны ослабить положение определенных стран

ПАРИЖ, 27 февраля. /ТАСС/. Конференция по вопросам инвестиций и предотвращения опасного роста государственной задолженности пройдет в Париже 7 мая, в ней примет участие министр финансов США Стивен Мнучин. Об этом заявил в среду министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр, выступая на совместной пресс-конференции в Париже.

"Я очень рад, что Стивен вернется во Францию 7 мая на конференцию, которой мы придаем большое значение, - заявил французский министр. - Это конференция по долговым обязательствам и ответственному инвестированию".

"Мы хотим, чтобы в современном мире инвестиции делались с учетом правил по задолженности и не могли ослабить положение определенных стран. Существуют многосторонние правила, и мы привержены, президент республики привержен тому, чтобы многосторонние правила соблюдались".

Теги
СШАФранцияМнучин, Стивен
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