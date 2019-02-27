"Аэрофлот" меняет время вылета 5 рейсов из-за закрытия воздушного пространства Пакистана

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" изменяет расписание пяти рейсов из-за закрытия неба над Пакистаном, сообщается на сайте перевозчика. Это касается времени вылета рейсов из Москвы в Пекин, Шанхай, Бангкок и в Москву из Дели и Пхукета.

"Вниманию пассажиров, направляющихся в/из аэропорта Шереметьево 27 и 28 февраля 2019 года. В связи с закрытием воздушного пространства Пакистана "Аэрофлот" вынужден внести изменения в расписание на 27 и 28 февраля", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно о закрытии воздушного пространства над территорией Пакистана из-за напряженности в отношениях Индии и Пакистана. Причиной напряженности стало нападение на колонну индийских военных, которое 14 февраля в северном индийском штате Джамму и Кашмир унесло жизни 45 человек. Ответственность за атаку взяла на себя группировка "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда").

Во вторник Индия нанесла авиаудар по лагерю этой группировки в подконтрольной Пакистану части Кашмира. В среду ВВС Пакистана в ответ подвергли удару военные объекты в Джамму и Кашмире. Нью-Дели и Исламабад также выступили с утверждениями о том, что сбили самолеты друг друга в ходе воздушного боя.