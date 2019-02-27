ФАС: цены на некоторые модели ТВ-приставок в магазинах снизились в среднем на 25%

По мнению ФАС, меры по контролю за ценами на приставки стабилизировали ситуацию на рынке как в пилотных регионах, так и по стране в целом.

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Ситуация с ценами на ТВ-приставки у ретейлеров в рамках отключения аналогового ТВ стабилизировалась. Цены на некоторые модели приставок в федеральных сетях были существенно снижены, в среднем на 25%. Об этом говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

"С января 2019 года ситуация с ценами и структурой продаж заметно улучшилась по сравнению с декабрем 2018 года. Цены на некоторые модели приставок в федеральных сетях были существенно снижены (от 5% до 50%, в среднем на 25%) либо остались неизменными по отношению декабрю 2018 года. При этом ассортимент цифровых приставок постоянно обновляется и расширяется. В январе 2019 года за счет снижения цен и расширения ассортимента существенно возрос объем продаж федеральными сетями приставок в ценовом сегменте до 1 тыс. рублей", - приводятся в сообщении слова замглавы ФАС Анатолия Голомолзина.

При этом в пресс-службе сообщили ТАСС, что антимонопольное ведомство находится в процессе по ведению дел против ретейлеров.

На фоне постепенного перехода с аналогового на цифровой формат эфирного телевещания ФАС проанализировала цены на цифровые ТВ-приставки по всей России. В результате 13 декабря 2018 года служба возбудила дела против ретейлеров DNS, "М.Видео", "Эльдорадо" и "Юлмарт" из-за необоснованного повышения цен на ТВ-приставки. В частности, в Тверской области, которая первая перешла на цифровое телевещание с 3 декабря 2018 года, наблюдался рост на отдельные модели ТВ-приставок, хотя объективных причин для этого не было, подчеркивали в ФАС.

Отключение аналогового телевизионного вещания в РФ будет проходить в три этапа и завершится 3 июня 2019 года. Пользователям телевизоров, которые были приобретены до 2012 года, необходимо купить приставки DVB T2, а также проверить телеприемники более позднего года выпуска на предмет поддержки данного стандарта.