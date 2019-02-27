Почти 130 млн рублей выделят на ремонт поврежденных стихией дорог и мостов на Кубани

СОЧИ, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выделят 129 млн рублей на восстановление дорог и мостов, поврежденных сильными дождями и подтоплениями в октябре 2018 года в Георгиевском поселении Туапсинского района. Деньги будут направлены из краевого и районного бюджетов, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе администрации Туапсинского района.

"На ремонт дорог в Георгиевском поселении, поврежденных во время стихии в октябре 2018 года, выделено 81,5 млн рублей, всего запланировано восстановить 16 дорог. Еще 47,5 млн рублей пойдут на восстановление поврежденных мостов. Финансирование ведется из краевого и районного бюджетов. Срок окончания работ - 30 мая 2019 года", - сообщили в пресс-службе.

После сильных дождей в октябре 2018 года в Краснодарском крае подтопило около 30 населенных пунктов, повредив автодороги и железнодорожные пути. В Туапсинском районе в дни ЧС в результате ливней из берегов вышла река Елизаветка, подтопило более 200 домов Шаумянского поселения, больницу, были разрушены 12 мостов, в том числе в селе Георгиевском водой был поврежден 60-метровый бетонный автомобильный мост через реку Пшенахо. В январе мост был восстановлен.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края ТАСС добавили, что в ближайшие пять лет в регионе планируют отремонтировать 189 мостов. По итогам обследований, проведенных в 2018 году, шесть мостов признаны аварийными, в проведении ремонта нуждаются 204 мостовых сооружения. Кроме износа негативное влияние на объекты дорожной инфраструктуры оказывает паводковая ситуация.

На ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения из дорожного фонда в 2018 году было выделено 750 млн рублей, на 2019 год финансирование этого направления запланировано в размере 800 млн рублей, объем субсидий, предоставляемых муниципальным образованиям на эти цели, составит 630 млн рублей.