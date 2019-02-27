Более 16 тыс. домовладений в 17 населенных пунктах Ингушетии газифицируют до 2021 года

МАГАС, 27 февраля. /ТАСС/. Газификация более 16 тысяч домовладений в 17 населенных пунктах Ингушетии предусмотрена в рамках реализации второго и третьего этапов программы развития газоснабжения и газификации региона на период 2016-2020 годов. Об этом в среду сообщает пресс-служба главы республики.

Как отмечается, в рамках второго и третьего этапов программы продолжаются строительно-монтажные работы в селениях Яндаре, Долаково, Барсуки, Кантышево, Плиево, Алхасты, Нестеровское, Нижние Ачалуки, Сагопши, Троицкое и в городе Сунже.

"По результатам строительства указанных объектов предусмотрена газификация 16183 квартир (домовладений) в 17 населенных пунктах республики", - приводит слова Евкурова пресс-служба.

Глава Ингушетии подчеркнул, что в рамках первого и второго этапов по семи объектам газификации уже завершены строительно-монтажные работы, оформляется документация. "Даны поручения правительству республики по обеспечению готовности потребителей к пуску газа. Речь идет о распределительных газопроводах среднего и низкого давления в Карабулаке, Малгобеке, селении Али-Юрт, селении Аршты и селении Мужичи", - отметил он.

По словам главы региона, всего в рамках программы предусмотрено строительство 18 внутрипоселковых газораспределительных сетей общей протяженностью 405,6 км. Реализация программы в основном осуществляется за счет инвестиций ООО "Газпром межрегионгаз".

Ранее сообщалось, что "Газпром" до конца 2022 года намерен полностью обновить систему газификации во всех районах Ингушетии. Планируется заменить порядка 2,4 тыс. км газораспределительных сетей и установить более 40 тыс. приборов индивидуального учета нового типа.